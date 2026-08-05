IL PALAZZO DI FIANCO AL PARCO a CUIABÀ

Brasile, capibara invadono il Parlamento

Un gruppo di animali è stato ripreso mentre passeggiava tranquillamente nei corridoi dell'assemblea legislativa

di Giangiacomo Mazzucchelli
05 Ago 2026 - 19:17
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