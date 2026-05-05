Brasile, aereo si schianta dopo il decollo: almeno tre morti

È salito a tre il numero delle vittime dello schianto, avvenuto lunedì sera, del piccolo aereo monomotore nella città brasiliana di Belo Horizonte. Oltre al pilota e al copilota, morti nelle immediatezze dell'incidente, nella notte è arivata la notizia del decesso in ospedale di uno dei tre passeggeri, l'imprenditore Leonardo Berganholi, 50 anni. Le altre due vittime sono il pilota Wellington Oliveira, 34 anni, e Fernando Souto Moreira, 36 anni, figlio del sindaco del comune di Jequitinhonha.