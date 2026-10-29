Bosnia, precipita elicottero italiano: le immagini dello schianto

Tre persone sono morte e 12 sono state trasportate in ospedale in seguito allo schianto di un elicottero di Eufor Althea nella zona di Brcko, in Bosnia. A confermarlo, secondo quanto riportato dall'agenzia Fena, è stato Salih Ibrahimbegovic, portavoce del Centro sanitario di Brcko. Il ministero della Difesa di Roma ha confermato in un comunicato che un elicottero italiano, un CH 47, impegnato nell'ambito dell'operazione EUFOR Althea è precipitato per cause ancora in corso di accertamento. Le immagini mostrano il velivolo già fuori controllo mentre si avvita su se stesso prima di precipitare al suolo.