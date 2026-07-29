Boom di vacanze in montagna: previste oltre 79 milioni di presenze

La montagna sta vivendo il suo periodo d’oro, anche grazie a questa nuova ondata di caldo che ha colpito il nostro Paese. E a dirlo sono i dati: le presenze attese superano i 79 milioni che significa +5,8% rispetto al 2025, mentre gli arrivi salgono a 7,8 milioni (+14,4% dall’estate scorsa). Corre, di conseguenza, anche il fatturato: stimato in 6,6 miliardi di euro, ovvero +8,2% rispetto all’anno precedente.