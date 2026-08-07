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Bonelli in spiaggia? No, è sulla secca del Po

Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde dalla sua pagina social rilancia l'allarme sull'emergenza climatica

07 Ago 2026 - 18:17
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