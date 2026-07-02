LA TESTIMONIANZA

Bombe su Kiev, Emergency:""Svegliati alle 2, tre ore d'inferno"

Il coordinatore Luca Rifiorati racconta l'offensiva russa con"attacchi di droni su larga scala su diverse regioni ucraine

02 Lug 2026 - 11:42
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