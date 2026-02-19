Bologna, furto nella Basilica di San Luca: rubati alcuni gioielli

La mamma di tutti i bolognesi, la Madonna di San Luca, è stata depredata in piena notte. Dei ladri si sono introdotti nella Basilica che, dal Colle della Guardia, protegge la città delle Due Torri e hanno infranto la teca protettiva. Un piccolo bottino per loro: catenine, anelli, e altri gioiellini regalati negli anni dai fedeli. Ma un vero colpo al cuore per i cittadini.