SOSPETTATO UN 36ENNE CROATO

Bologna, caccia all'uomo che ha ucciso il capotreno

Subito dopo il delitto sarebbe salito su un regionale ma all'altezza di Piacenza lo avrebbero fatto scendere perché aggressivo e molesto

di Rita Ferrari
06 Gen 2026 - 18:57
01:27 
bologna
capotreno