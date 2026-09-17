Bollo auto, opposizione all'attacco del governo: "È una mossa popolare"

L'opposizione va all'attacco del governo per la decisione di abolire il bollo auto. A protestare sono soprattutto i governatori delle Regioni di sinistra. Il presidente della Toscana Eugenio Giani bolla il provvedimento come "demagogia a livelli esagerati". Il punto di scontro è che finora i proventi della tassa sono finiti nelle casse degli enti locali. Il governo ha subito puntualizzato che le regioni avranno delle compensazioni, e quelle guidate dal centrodestra esprimono apprezzamento, ma dall'opposizione alla guida delle Regioni sostengono che non saranno sufficienti per coprire le minori entrate. I leader del campo largo, però - per ora - non si espongono, fatta eccezione per il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, che parla di manovra elettorale. Una lettura condivisa da tutta la sinistra.