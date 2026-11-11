Bollo auto, Giorgia Meloni: "Misura strutturale che fa risparmiare 2,3 miliardi di euro agli italiani"

"Gli altri avevano promesso di eliminarlo. Noi lo abbiamo tolto per la stragrande maggioranza dei cittadini", scrive l'inquilina di palazzo Chigi domandando in maniera provocatoria "quanti partiti in Italia hanno promesso di abolire il bollo auto? Nel 2016 lo annunciava Renzi, nel 2019 Di Maio lo definiva una tassa odiosa da eliminare. L'elenco sarebbe lungo. La differenza è che loro lo hanno promesso e noi lo abbiamo fatto". "Dal 2027 il bollo non si paga più sulla prima auto di proprietà fino a 80 kW - spiega quindi Meloni - cioè sulla stragrande maggioranza delle macchine che vedete parcheggiate sotto casa, che sono utilizzate in città dalle famiglie. E il bollo è abolito anche sulla moto, senza limiti di cilindrata".