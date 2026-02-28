Bolivia, precipita un aereo militare carico di banconote: la folla cerca di saccheggiarlo

È di almeno 15 morti il bilancio dell'incidente aereo avvenuto nelle ultime ore a El Alto, la seconda città più popolosa della Bolivia, che sovrasta La Paz. Il cargo militare, che secondo quanto riportato online da Infobae doveva rifornire la capitale di carta moneta, è caduto mentre stava atterrando all'aeroporto, andando a schiantarsi su una strada molto trafficata travolgendo diversi veicoli. Dopo l'incidente, una folla si è affrettata a raccogliere le banconote sparse a terra ma le autorità hanno allontanato le persone e chiarito che il denaro, di proprietà della Banca Centrale della Bolivia, non ha valore legale né potere d'acquisto, poiché non riporta alcuna numerazione né serie ufficiale. Un gruppo di persone ha anche tentato di entrare nell'aereo ma è stato respinto dalla polizia e dai militari, che hanno formato un cordone di sicurezza e disperso i cittadini con gas lacrimogeni. Le operazioni all'aeroporto internazionale di El Alto sono state sospese. Gli ospedali della città hanno anche lanciato una campagna di donazione di sangue per curare i feriti.