Bodycam, caschi e scudi in arrivo per la polizia locale
Dopo quasi quarant'anni dalla legge quadro dell 1986, la Camera ha dato il via libera al disegno di legge delega per il riordino della polizia locale."di Federica Carlino
Tra le novità principali l’introduzione delle bodycam, le telecamere indossabili che potranno registrare gli interventi sul territorio. Questo strumento risponde a una doppia funzione: garantire più trasparenza e tutela agli operatori in caso di denunce, indagini o processi;