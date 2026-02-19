Board of Peace, come funziona l'organismo mondiale per la transizione a Gaza

"Stiamo costruendo la pace: una parola facile da pronunciare, difficile da produrre": inizia con queste parole la riunione inaugurale, a Washington, del Board of Peace, l'organismo mondiale promosso e istituito in pochi mesi dal presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump. L'obiettivo principale è la transizione della Striscia di Gaza, devastata da due anni di guerra. Dei 50 miliardi di dollari stimati per la ricostruzione, cinque sono stati stanziati dal Board of Peace, che si propone di intervenire in altre crisi globali: 27 i Paesi in tutto il mondo che, per il momento, hanno aderito all'iniziativa.