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Blue Origin, l'incredibile esplosione del razzo di Jeff Bezos

Non c'è fortunatamente stato nemmeno un ferito nella deflagrazione causata da un'anomalia durante un test di lancio

29 Mag 2026 - 07:50
01:15 
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