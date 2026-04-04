Blanco torna con un album per la mamma: "È l'unica donna della mia vita"
Il cantante bresciano ha percorso a piedi 42 km in otto ore per consegnare la prima copia proprio alla madredi Alessia Peraldo Eusebias
In occasione dell'uscita del suo nuovo album Ma', dedicato alla mamma, Blanco ha consegnato la prima copia proprio a sua madre. Il cantante bresciano ha percorso a piedi circa 42 chilometri che separano Cisano da Calvagese della Riviera, il suo paese natale, per consegnare la prima copia proprio a lei. "Tutto è iniziato da mamma e arriverà a lei prima che a chiunque altro" afferma il cantante sui social.