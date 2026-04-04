Blanco torna con un album per la mamma: "È l'unica donna della mia vita"

In occasione dell'uscita del suo nuovo album Ma', dedicato alla mamma, Blanco ha consegnato la prima copia proprio a sua madre. Il cantante bresciano ha percorso a piedi circa 42 chilometri che separano Cisano da Calvagese della Riviera, il suo paese natale, per consegnare la prima copia proprio a lei. "Tutto è iniziato da mamma e arriverà a lei prima che a chiunque altro" afferma il cantante sui social.