"C'è sempre stata per me"

Blanco torna con un album per la mamma: "È l'unica donna della mia vita"

Il cantante bresciano ha percorso a piedi 42 km in otto ore per consegnare la prima copia proprio alla madre

di Alessia Peraldo Eusebias
04 Apr 2026 - 18:43
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In occasione dell'uscita del suo nuovo album Ma', dedicato alla mamma, Blanco ha consegnato la prima copia proprio a sua madre. Il cantante bresciano ha percorso a piedi circa 42 chilometri che separano Cisano da Calvagese della Riviera, il suo paese natale, per consegnare la prima copia proprio a lei. "Tutto è iniziato da mamma e arriverà a lei prima che a chiunque altro" afferma il cantante sui social.

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