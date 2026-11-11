Il Premio “Lombardia è ricerca” 2026 Birney vince il premio "Lombardia è Ricerca" 2026 e porta l'IA nella prevenzione cardiovascolare

Durante la IX edizione della Giornata della Ricerca, che è andata in scena il 10 novembre al Teatro della Scala, il bioinformatico inglese Ewan Birney ha ricevuto il Premio internazionale 'Lombardia è Ricerca' 2026, dedicato quest'anno alla 'Medicina predittiva basata su intelligenza artificiale e big data'. Il direttore dell'European Bioinformatics Institute e del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare è infatti riuscito a sviluppare dei modelli predittivi delle patologie umane che a...