Bimba trovata morta in Australia: esplode la rabbia della comunità aborigena

Il corpo di una bambina di 5 anni, soprannominata Kumanjayi Little Baby, è stato trovata morta ad Alice Springs in Australia dopo cinque giorni di ricerche dalla sua sparizione sabato scorso. L'arresto di un 47enne, sospettato dell'omicidio della piccola, ha fatto esplodere la rabbia nella comunità aborigena a cui la piccola apparteneva. In seguito all'arresto si sono verificati episodi di violenza fuori dall'ospedale di Alice Springs. Un veicolo della polizia è stato incendiato e gli agenti sono stati bersagliati da pietre dopo che centinaia di persone si sono radunate presso l'ospedale. L'uomo, a sua volta membro della comunità aborigena, era stato rilasciato solo pochi giorni prima e aveva precedenti per crimini violenti.