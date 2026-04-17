Bilancio Mfe, Pier Silvio Berlusconi: "Il 2025 è stato un punto di svolta"

Al centro, la trasformazione europea del Gruppo. "Produciamo contenuti in tutti i Paesi in cui operiamo, sempre più pensati e creati per funzionare su tutte le piattaforme, non solo in TV". Dopo l’Italia e la penisola Iberica, Mfe quest’anno ha conquistato anche il mercato tedesco: "Il consolidamento di ProSiebenSat.1 è un passaggio chiave – ricorda Pier Silvio Berlusconi -. Non è solo crescita: è un’evoluzione concreta". La nuova dimensione in sei Paesi europei, spiega il Ceo, "ci rende un riferimento internazionale per il mercato pubblicitario e per i grandi clienti. Siamo editori televisivi, digitali ed europei. Crediamo nella televisione generalista e gratuita. Oggi molte realtà nel mondo dei media disinvestono, mentre noi continuiamo a investire".