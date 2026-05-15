AGLI INCROCI DI Reykjavik

Bici gialle contro gli incidenti stradali: la trovata in Islanda

L'obiettivo è mandare un messaggio agli automobilisti: rispettate gli utenti più vulnerabili della strada

di Viviana Guglielmi
15 Mag 2026 - 19:55
01:23 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
islanda
video tg