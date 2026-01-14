Logo Tgcom24
A "È Sempre Cartabianca"

Bianca Berlinguer in onda con un paio di occhiali da sole: ecco il perché

La conduttrice di "È sempre Cartabianca" con un dettaglio insolito in studio.

14 Gen 2026 - 11:05
00:52 

Bianca Berlinguer ha aperto la scorsa puntata di "È sempre Cartabianca" indossando un paio di occhiali da sole. In apertura di trasmissione, la conduttrice ha spiegato di essersi sottoposta a un intervento a un occhio e di non poter ancora esporsi alle luci dello studio.