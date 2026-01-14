Bianca Berlinguer in onda con un paio di occhiali da sole: ecco il perché

La conduttrice di "È sempre Cartabianca" con un dettaglio insolito in studio.
Bianca Berlinguer ha aperto la scorsa puntata di "È sempre Cartabianca" indossando un paio di occhiali da sole. In apertura di trasmissione, la conduttrice ha spiegato di essersi sottoposta a un intervento a un occhio e di non poter ancora esporsi alle luci dello studio.
