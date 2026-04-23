Berlino, il figlio dello scià Pahlavi imbrattato con liquido rosso

Il figlio dell'ultimo scià dell'Iran, Reza Pahlavi, è stato imbrattato con del liquido rosso a Berlino, subito dopo essere uscito da un edificio al termine di una conferenza alla Bundespressekonferenz (Unione di giornalisti tedeschi e internazionali). L'episodio è stato immortalato da un video rilanciato da Iran International, emittente vicina all'opposizione iraniana e con sede a Londra. Il presunto colpevole è stato immediatamente fermato dalla polizia, mentre Pahlavi, macchiato sulla schiena della giacca e sul collo, ha continuato a camminare senza mostrarsi turbato, salutando i suoi sostenitori prima di salire in macchina e allontanarsi.