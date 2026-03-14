Berlino, 50mila tulipani nel cuore della città trasformano la piazza in uno splendido giardino colorato
Residenti e turisti hanno raccolto migliaia dei fiori tipici del nord Europa a"Breitscheidplatz
Con l'arrivo della primavera, Berlino ha deciso di festeggiare la stagione delle fioriture regalando circa 50mila tulipani colorati. Per l'occasione, Breitscheidplatz si è trasformata in un giardino temporaneo e i visitatori sono stati invitati a cogliere il proprio bouquet da portare a casa. L'evento, non per niente, prende il nome di "Tulip Day", "Giornata dei tulipani".