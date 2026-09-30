Bergamo, dall'asilo sparisce... il tetto: "Confidiamo nelle telecamere sulla strada per trovare i ladri"
La sparizione della copertura non è stata notata subito, ma la manomissione di alcuni giochi nel giardino ha portato presto alla scoperta shockdi Roberta Fiorentini
Il tetto dell'asilo completamente rimosso per impossessarsi del rame. Smontato un pezzo dopo l'altro e rubato nella notte, senza che nessuno si accorgesse di nulla e potesse dare l'allarme. È la triste scoperta fatta da educatrici e genitori della scuola materna Giovanni XXIII ad Arcene in provincia di Bergamo. La sparizione della copertura non è stata notata subito, ma la manomissione di alcuni giochi nel giardino e la presenza di bulloni a terra hanno portato presto alla scoperta shock. La struttura che ospita cento bambini è rimasta operativa, perché dichiarata agibile e sicura, i danni causati però sono ingenti. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri. Dai filmati delle telecamere di videosorveglianza potrebbero arrivare informazioni e dati per identificare i responsabili: "Speriamo, perché qui vicino ci sono due telecamere", il commento di una delle suore che gestisce l'asilo.