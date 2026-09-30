Bergamo, dall'asilo sparisce... il tetto: "Confidiamo nelle telecamere sulla strada per trovare i ladri"

Il tetto dell'asilo completamente rimosso per impossessarsi del rame. Smontato un pezzo dopo l'altro e rubato nella notte, senza che nessuno si accorgesse di nulla e potesse dare l'allarme. È la triste scoperta fatta da educatrici e genitori della scuola materna Giovanni XXIII ad Arcene in provincia di Bergamo. La sparizione della copertura non è stata notata subito, ma la manomissione di alcuni giochi nel giardino e la presenza di bulloni a terra hanno portato presto alla scoperta shock. La struttura che ospita cento bambini è rimasta operativa, perché dichiarata agibile e sicura, i danni causati però sono ingenti. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri. Dai filmati delle telecamere di videosorveglianza potrebbero arrivare informazioni e dati per identificare i responsabili: "Speriamo, perché qui vicino ci sono due telecamere", il commento di una delle suore che gestisce l'asilo.