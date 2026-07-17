Bergamo, Almè è il comune più videosorvegliato d'Italia: una telecamera ogni 28 abitanti

Poco meno di 200 telecamere, poco più di 5mila abitanti. Se non è un record, la candidatura per diventarlo è piuttosto forte. Perché conti alla mano, ad Almè (provincia di Bergamo), c'è un occhio elettronico ogni 28 abitanti. Con il rapporto che però è destinato a cambiare entro la fine dell'anno in previsione di nuove installazioni che porteranno il totale delle telecamere a oltre 200. "È un progetto condiviso con forze dell'ordine perché riteniamo che un territorio più videosorvegliato è più sicuro - dice il sindaco Massimo Bandera - Ma soprattutto ha un'azione deterrente importante. E in questi anni abbiamo avuto dai cittadini un senso di sicurezza maggiore". Eppure non mancano le critiche, che paradossalmente vanno da un estremo all'altro. Per qualche residente i sistemi non sarebbero ancora abbastanza, mentre altri ne fanno una questione di privacy, che sarebbe messa a dura prova.