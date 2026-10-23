poche ore dopo l'assalto a Hebron

Benjamin Netanyahu annuncia la chiusura di tutta la Cisgiordania

Il premier israeliano:""Evacueremo gli abitanti del quartiere da cui provengono gli attentatori, erano di Hamas"

di Paola Nurnberg
23 Ott 2026 - 19:33
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