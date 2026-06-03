Bella Scienza, ecco i muscoli bionici

E se un giorno potessimo installare nel corpo dei muscoli bionici, comandati da un computer? Non è fantascienza, ma una ricerca condotta al MIT e pubblicata su Nature Communications. Il risultato, in sintesi, è questo: gli scienziati sono riusciti a trasformare un muscolo in un sistema bio-ibrido controllabile elettricamente e molto più resistente alla fatica, fino al 260% in più rispetto a uno normale. La chiave innovativa dello studio consiste nell'aver innestato il muscolo con un nervo sensoriale invece che motorio: se vuoi scoprire perché e quali sono gli effetti, guarda la nuova puntata di Bella Scienza con Marco Martinelli e Claudia Vanni.