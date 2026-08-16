ritrovamento eccezionale

Belgio, studente scopre lingotti e monete d'oro

Il ritrovamento durante un intervento di un operaio in un cantiere. Se il tesoro non viene rivendicato, potrebbe finire nelle sue mani

di Simone Cerrano
16 Ago 2026 - 13:07
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Uno studente di 18 anni, parte di una squadra di carpentieri, ha fatto una scoperta incredibile durante un intervento in un cantiere in Belgio, nelle Fiandre orientali, a circa 30 chilometri da Bruxelles: ha trovato un tesoro di lingotti e monete d'oro per un valore di 9 milioni di euro. Dopo l’incredibile ritrovamento il ragazzo ed i suoi colleghi hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Il tesoro è stato momentaneamente trasferito in una struttura sicura. In attesa di stabilire a chi appartenga e chi avrà il diritto di rivendicarlo. Una parte di quella straordinaria ricchezza potrebbe finire nella mani di chi l'ha ritrovata.

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