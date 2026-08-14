Durante i lavori di ristrutturazione

Belgio, operai scoprono lingotti e monete d'oro per 9 milioni di euro

È accaduto poco a nord di Bruxelles, mentre stavano perforando un muro con un trapano

14 Ago 2026 - 15:45
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