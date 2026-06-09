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Belfast, veicoli in fiamme e strade bloccate dai manifestanti dopo un'aggressione shock in strada

Polizia e autorità avevano lanciato ripetuti appelli alla calma

09 Giu 2026 - 22:50
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Manifestanti hanno bloccato importanti arterie stradali a Belfast, nell'Irlanda del Nord, e alcuni di loro hanno dato fuoco a diversi veicoli, tra cui un autobus, il giorno dopo un attacco con coltello attribuito a un rifugiato sudanese. Dopo l'accaduto, polizia e autorità avevano lanciato ripetuti appelli alla calma. In serata, centinaia di manifestanti, molti dei quali con il volto coperto, hanno iniziato a radunarsi in diversi punti di Belfast. Del fumo si è alzato da più punti della città, sorvolata da elicotteri della polizia, secondo i cronisti sul posto.

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