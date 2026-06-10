Auto in fiamme attraversa Belfast: il video da film

Un'automobile completamente avvolta dal fuoco che continua a muoversi lungo la strada. Sono alcune tra le immagini simbolo della notte di tensione a Belfast, dove i disordini hanno trasformato interi quartieri in uno scenario da film di guerra. Il video mostra il veicolo incendiato mentre procede tra le strade della città, sullo sfondo di una serie di roghi e devastazioni che hanno accompagnato le proteste scoppiate nelle ultime ore. Una sequenza impressionante che racconta il clima di caos e paura vissuto durante una delle notti più difficili per la capitale nordirlandese.

