Belfast, 30enne sudanese accoltella un passante: è in gravi condizioni

Un 30enne sudanese è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio in seguito a un brutale attacco con un coltello avvenuto a Belfast, nell'Irlanda del Nord. L'aggressore è ora in custodia cautelare, mentre la vittima del terribile attacco, un uomo di 40 anni, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Alcuni passanti sono intervenuti per difendere il 40enne in attesa dell'arrivo della polizia. Sulla vicenda è intervenuto il primo ministro britannico Keir Starmer che ha parlato di "terribile attacco", sottolineando che non ci sarà "alcuna tolleranza per scene di violenza così aberranti". In un messaggio sui social, Starmer ha espresso vicinanza alla vittima e ringraziato i soccorritori e i cittadini intervenuti per prestare aiuto.