Belfast, case incendiate e ronde anti-migranti dopo l'accoltellamento in centro

Una notte di violenze ha travolto e sconvolto Belfast, in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini anti-migranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Secondo le prime ricostruzioni, decine di persone con il volto coperto hanno incendiato case, automobili e autobus, mentre in diverse zone della città sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi.