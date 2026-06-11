Belfast, ancora scontri in strada: auto in fiamme e portoni in cenere

Auto incendiate in strada e ingressi dei portoni ridotti in cenere nelle periferie di Belfast. Sono proseguite per la seconda notte consecutiva le proteste sfociate in violenze anti-migranti nella capitale dell'Irlanda del Nord, scaturite dall'accoltellamento di un tecnico radiologo 40enne del Servizio Sanitario Pubblico. Aggressione attribuita a un rifugiato sudanese, arrestato e accusato di tentato omicidio. La paura delle autorità è che la protesta dilaghi e finisca fuori controllo. In città anche oggi le scuole sono chiuse per precauzione.