Beirut, bombardamenti israeliani sul lungomare: 11 morti e 30 feriti | A Teheran colpite basi militari, caserme e posti di blocco | Israele,"179 feriti tra civili e soldati

A Beirut bombardamenti israeliani incessanti: colpito il lungomare della capitale libanese, 11 morti e 30 feriti. Dall'inizio del conflitto si contano oltre 600 vittime, tra questi, 91 sono bambini. Pesanti attacchi anche sull'Iran: colpite basi militari in tutto il Paese, le caserme e i posti di blocco delle milizie nel centro di Teheran. Sotto il fuoco anche Israele, nelle ultime 24 ore 179 feriti tra civili e soldati.