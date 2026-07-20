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Bebe Vio da record: corre per la prima volta i 100 metri sotto i 14 secondi

L'atleta paralimpica ha condiviso sui social gli istanti in cui ha battuto il record italiano

20 Lug 2026 - 13:35
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