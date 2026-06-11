la decisione della lagarde

La Bce rialza i tassi: stretta da 25 punti base dopo lo shock energetico

Francoforte porta il tasso sui depositi al 2,25% e rivede le stime

di Leonardo Panetta
11 Giu 2026 - 20:43
01:30 
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