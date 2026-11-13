Bayesian, per i periti della procura la barca è affondata per colpa dell'equipaggio

Errori dell'equipaggio e non di progettazione, il Bayesian era ben costruito, sicuro, poteva resistere a un evento atmosferico come quello che lo ha investito la notte dell'affondamento. È l'anticipazione della perizia che verrà depositata a breve nella procura di Termini Imerese, che a breve concluderà l'indagine sul tragico naufragio del 19 agosto 2024 nella baia di Porticello, vicino a Palermo. A causa degli errori del comandante, dell'ufficiale di macchina e del marinaio, tutti e tre indagati, sette persone persero la vita, fra queste il magnate inglese Mike Linch e la sua giovane figlia Hannah.