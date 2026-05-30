Basta scrocconi digitali: da Bali lo stop agli influencer che postano contenuti in cambio di soggiorni gratis

Soggiornare in hotel di lusso gratuitamente, in cambio di video e contenuti social: è il lavoro dei sogni, ma comunque, un lavoro. E come tale va trattato e regolato: Bali, da anni il paradiso di influencer e content creator, dice basta agli scrocconi digitali. Ossia a quanti arrivano sull'isola con un visto turistico per poi dedicarsi a quella che è , a tutti gli effetti, un'attività professionale. Video, reel, post. Per alberghi, ville, ristoranti e spa sono pubblicità con eco planetaria, e per questo offrono volentieri la permanenza a chi poi condivide le immagini della propria esperienza con un largo numero di follower. E anche questa è una forma di guadagno...e dunque, di retribuzione. Le autorità balinesi hanno attivato una nuova unità speciale che agisce nelle aree più turistiche dell’isola, con controlli fisici e tramite il monitoraggio dei social.