Bari, il Gesù "social" tra smartphone e piercing continua a far discutere

Una mano sul cuore, stretto da una corona di spine e marchiato da icone social, l'altra con uno smartphone e la chiara intenzione di scattare un selfie. È il Cristo che scende in terra nell'epoca dei clic il soggetto di un murale apparso a Barletta, in provincia di Bari, e che ha acceso il dibattito pubblico. Qualcuno è rimasto turbato davanti all'opera che fonde sacro e profano; per altri, invece, è una fotografia della realtà, ma anche "quello che vogliono i ragazzi". Per tutti, comunque, una provocazione che invita alla riflessione sui tempi moderni, in cui tutto si riduce ad apparire e a ottenere approvazione.