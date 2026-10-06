continuano le proteste

Barcellona, scontri dopo il corteo per la casa: 13 arresti

Migliaia in piazza contro la crisi abitativa nel giorno delle dimissioni di Sánchez

di Leonardo Mochi
06 Ott 2026 - 13:26
01:14 
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Cassonetti incendiati e pietre contro gli agenti. È degenerata nella serata di lunedì 5 ottobre la grande manifestazione per il diritto alla casa che ha attraversato Barcellona: oltre 20mila partecipanti secondo le stime ufficiali, 120mila per gli organizzatori. Al termine del corteo sono scoppiati scontri con la polizia e 13 persone arrestate. Una protesta che arriva nel pieno della crisi politica spagnola, dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e la decisione di Pedro Sánchez di portare il Paese alle elezioni anticipate del 29 novembre.

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