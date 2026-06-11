Barcellona, Papa Leone XIV inaugura la torre più alta della Sagrada Familia

"Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria". È il monito di Papa Leone dalla solenne messa nella Sagrada Familia di Barcellona al termine della quale ha inaugurato, alla presenza del Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Antoni Gaudì più di cento anni fa e ora ultimata.