ALLA SAGRADA FAMILIA

Barcellona, Papa Leone XIV: "Non si può credere in Gesù e fare la guerra"

Le parole del Pontefice durante la messa solenne"

10 Giu 2026 - 20:49
00:20 
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