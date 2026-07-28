Nei vagoni non si respira

Fiamme e fumo nero nella metro di Barcellona, 39 ricoverati | I video

Almeno 39 persone sono state ricoverate in ospedale e più di 130 hanno ricevuto cure mediche dopo aver inalato fumo"

28 Lug 2026 - 15:52
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