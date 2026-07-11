La tragedia

Vietnam, motoscafo si ribalta in mezzo al mare: almeno 15 morti

La barca con a bordo circa 30-40 turisti indiani si è capovolta al largo dell'isola di Phu Quoc. Almeno 15 i morti, oltre 20 persone portate in ospedale

11 Lug 2026 - 15:36
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