Banksy, eccezionale asta di arte contemporanea in California

Eccezionale asta di arte contemporanea in California. Alla Julien's Auctions di Gardena, sobborgo di Los Angeles, verranno battute opere di svariati autori degli ultimi decenni. La star sarà il britannico Banksy, di cui verranno offerte diverse opere valutate tra i 50 e i 150 mila euro. La casa d'aste, specializzata in street art e cultura annessa, offre anche lavori di Jean‑Michel Basquiat, tra gli altri.