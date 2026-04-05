Bangladesh, adottate misure di austerità energetica a causa della guerra in Iran

Il Bangladesh ha introdotto misure di risparmio energetico straordinarie a causa delle tensioni in Medio Oriente che continuano a incidente sui mercati del carburante e sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Fortemente dipendente dalle importazioni di combustibili, il Paese sta razionando le forniture e cerca finanziamenti esterni per oltre 2,5 miliardi di dollari per sostenere l'acquisto di carburante e gas naturale liquefatto, in un contesto di forte volatilità dei prezzi. Questo sta comportando una vera e propria corsa ai rifornimenti con lunghe code ai distributori di carburanti. Sempre in un'ottica di risparmio energetico l'orario degli uffici pubblici è stato ridotto e sono stati imposti limiti ai consumi di elettricità. Il governo ha inoltre disposto tagli alle spese pubbliche non essenziali e invitato industria e istituzioni a ridurre l'uso di energia, valutando anche orari scolastici modificati o lezioni online.