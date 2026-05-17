Bangkok, treno merci travolge un autobus: almeno otto morti e 25 feriti
Secondo le prime ricostruzioni, il bus sarebbe rimasto bloccato nei pressi di un semaforo rosso mentre si trovava ancora sui binari, per questo le barriere ferroviarie non sarebbero riuscite ad abbassarsi in tempo
Un grave incidente ferroviario si è verificato sabato a Bangkok, capitale della Thailandia. Un convoglio destinato al trasporto delle merci si è schiantato contro un autobus di linea nei pressi della stazione Makkasan dell'Airport Rail Link, nel distretto centrale di Tarchathewi. Il bilancio è di almeno otto morti e di 25 feriti. Secondo le prime ricostruzioni, il bus sarebbe rimasto bloccato, mentre si trovava ancora sui binari del passaggio a livello, a un semaforo rosso. Per questo le barriere ferroviarie non sarebbero riuscite ad abbassarsi in tempo.