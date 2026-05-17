Bangkok, treno merci travolge un autobus: almeno otto morti e 25 feriti

Un grave incidente ferroviario si è verificato sabato a Bangkok, capitale della Thailandia. Un convoglio destinato al trasporto delle merci si è schiantato contro un autobus di linea nei pressi della stazione Makkasan dell'Airport Rail Link, nel distretto centrale di Tarchathewi. Il bilancio è di almeno otto morti e di 25 feriti. Secondo le prime ricostruzioni, il bus sarebbe rimasto bloccato, mentre si trovava ancora sui binari del passaggio a livello, a un semaforo rosso. Per questo le barriere ferroviarie non sarebbero riuscite ad abbassarsi in tempo.