A NORD DELLA CAPITALE THAILANDESE

Bangkok, 14enne uccide i nonni e poi apre il fuoco a scuola: sei morti

Il giovane, secondo le testimonianze, non aveva mai mostrato segni di squilibrio"

di Elia Milani
07 Ago 2026 - 12:44
01:33 
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