Bandiere e felpe di Hamas, spopola in rete il merchandising del terrore

Simboli di Hamas e delle brigate Al-Qassam in vendita online su magliette, felpe, bandiere e molto altro. È il merchandising del terrore. Non risultano prodotti ufficiali né prove che i ricavi finanzino Hamas, anzi uno dei negozi più attivi sul web sostiene che gli articoli abbiano finalità storiche e vieta di usarli per promuovere il terrorismo. Ma è davvero possibile vendere e acquistare prodotti simili senza fare pubblicità al terrorismo?