Bambini in auto, 33 vittime nel 2025: al via la campagna per la sicurezza

33 bambini tra zero e quattordici anni hanno perso la vita in incidenti stradali nel 2025, quattro in più rispetto all'anno precedente. Un dato che richiama l'attenzione sulla sicurezza dei più piccoli e che accompagna la presentazione, alla Camera dei deputati, della terza edizione della Settimana della sicurezza del bambino in auto. Dal 2 all'8 novembre sono previsti in tutta Italia incontri e iniziative di sensibilizzazione, con un focus sull'uso corretto dei seggiolini e sull'aggiornamento dei conducenti. Unasca (Unione Nazionale delle Autoscuole) punta inoltre sulla formazione degli over 65 con il progetto "Patente Silver".